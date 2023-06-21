Депутат Ананских: из-за разрушения Каховской ГЭС появилась нехватка воды в регионе

Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в регионе появилась огромная нехватка питьевой и технической воды, сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. В разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление Украины о последствиях разрушения ГЭС.

Ранее вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о нехватке воды для 1 миллиона человек из-за разрушения Каховской ГЭС. Он указал, что ситуация с наводнениями улучшилась, однако угроза дефицита воды для значительного количества граждан сохраняется. В связи с этим ведется строительство водопроводов.

Каховская ГЭС была построена в 50-е годы прошлого века. От нее орошались сотни тысяч гектар, брали техническую воду предприятия и через нее на огромных территориях подавалась питьевая вода. Поэтому сейчас ситуация крайне сложная Игорь Ананских депутат Госдумы

«Сегодня нет орошения земель и понятно, что в ближайшие два-три года это будут безлюдные земли, а не бахчи. Останавливаются предприятия, потому что не хватает технической воды. И конечно, огромная нехватка питьевой воды. К сожалению, пока непонятно, как ее компенсировать», — рассказал о последствиях разрушения ГЭС Ананских.

Депутат отметил, что все это следствие политики президента Украины Владимира Зеленского.

«Нет никаких сомнений в том, что это сделано Вооруженными силами Украины для того, чтобы обмелилось Каховское водохранилище для возможности наступления по этому участку. Совершенно не думая о своих людях, Зеленский продолжает свою нещадную политику», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

