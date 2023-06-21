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08:42, 21 июня 2023Среда обитания

В Киеве предупредили о нехватке воды для миллиона человек из-за разрушения ГЭС

В Киеве предупредили о нехватке воды для 1 млн человек из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

В Киеве предупредили о нехватке воды для одного миллиона человек из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое мнение в интервью телеканалу NHK высказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он указал, что ситуация с наводнениями улучшилась, однако угроза дефицита воды для значительного количества граждан сохраняется. В связи с этим ведется строительство водопроводов.

«С другой стороны, мы еще не разобрались в вопросах восстановления поврежденных сельхозугодий», — отметил Кубраков.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил запасы воды на нужды сельского хозяйства в Запорожской области после разрушения Каховской ГЭС. Он указал, что их хватит на полтора месяца, добавив, что разрушение ГЭС в настоящее время не влияет на сельское хозяйство в регионе.

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    Марина Совина
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