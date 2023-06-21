Оценены запасы воды на нужды сельского хозяйства после разрушения Каховской ГЭС

Рогов: в Запорожской области воды для нужд сельского хозяйства хватит на полтора месяца

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил запасы воды на нужды сельского хозяйства в Запорожской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Он указал, что их хватит на полтора месяца, передает ТАСС.

По словам чиновника, разрушение ГЭС в настоящее время не влияет на сельское хозяйство в регионе.

«У нас в оросительных каналах есть вода на полтора месяца. На днях был сильный дождь, он дополнительно наполнил каналы», — уточнил Рогов.

