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05:19, 21 июня 2023Бывший СССР

Оценены запасы воды на нужды сельского хозяйства после разрушения Каховской ГЭС

Рогов: в Запорожской области воды для нужд сельского хозяйства хватит на полтора месяца

Фото: Alex Chan / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил запасы воды на нужды сельского хозяйства в Запорожской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Он указал, что их хватит на полтора месяца, передает ТАСС.

По словам чиновника, разрушение ГЭС в настоящее время не влияет на сельское хозяйство в регионе.

«У нас в оросительных каналах есть вода на полтора месяца. На днях был сильный дождь, он дополнительно наполнил каналы», — уточнил Рогов.

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    Марина Совина
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