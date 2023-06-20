Воду в Запорожской области признали безопасной для питья

Руководитель Роспотребнадзора по Запорожской области: вода в регионе признана безопасной

Вода в Запорожской области после инцидента с Каховским водохранилищем признана безопасной для питья. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Хаттатова, передает ТАСС.

По словам специалиста, питьевая вода в Запорожской области сейчас соответствует всем нормативным показателям и после инцидента с Каховским водохранилищем ее качество осталось неизменным. Хаттатова отметила, что отбор проб питьевой воды для анализа гигиенических нормативов, в том числе по микробиологическим показателям, проводится ежедневно. Она также подчеркнула, что и с точки зрения эпидемиологического отношения вода является безопасной.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вспышки холеры в России после разрушения Каховской ГЭС не будет. Он оценил вероятность распространения холеры после того, как в пресных водоемах на территории Николаевской области Украины обнаружили возбудитель этого заболевания.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и указали на необходимость изучения последствий.