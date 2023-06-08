«У кого есть лодки, сами вывозят людей». Как спасают жителей из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС

Местные жители рассказали о спасении из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС взорвали ночью 6 июня, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Людям из близлежащих городов и сел пришлось спешно эвакуироваться, многие потеряли свои дома и не могут связаться с близкими, которые находятся в зоне затопления. Российские власти сообщают, что на сегодняшний день число эвакуированных составляет 4,3 тысячи человек, 171 из которых — дети. О том, как спасались жители, — в материале «Ленты.ру».

«Обстановка сейчас критическая»

Волонтер из Санкт-Петербурга Евгений Кузьмин рассказал, что жителей затопленной после разрушения плотины Каховской ГЭС Голой Пристани приходится эвакуировать под обстрелами.

«Обстановка сейчас критическая. Люди сидят на крышах в Голой Пристани и ждут помощь. МЧС работает, мы вместе с ними. Военные дают лодки. Ребята из Крыма — горные спасатели — приехали. Подключились местные. Волонтеры привезли лодки. Все сплотились. Людей вывозим. Многие, кто изначально не хотел, уже эвакуируются. Всю эту работу мы ведем под обстрелами, ВСУ бьют бездумно, непонятно куда. Тяжело, но справляемся. Люди очень уставшие. Есть отдаленные районы, куда мы не заезжали»

Кузьмин сообщил, что у спасателей не работает сотовая связь, а для более оперативной работы бригадам не хватает раций и катеров на воздушных подушках.

«МЧС работает, но нам не хватает этого. Нужно подключать на федеральном уровне и привозить сюда полноценную помощь. Катера на подушках. Здесь нужны силы и помощь, спецтехника и связь. Потому что через день-два здесь уже некого будет спасать», — сказал Евгений.

Так же были опубликованы кадры, на которых видно, как сотрудники МЧС России пересаживаются на лодки, чтобы добраться до затопленных районов и вывезти оттуда людей.

Местный житель Владимир, дом которого ушел под воду за 20 минут, два дня спасал с крыш односельчан. По его словам, вместе с сотрудниками МЧС он успел вывезти больше 20 человек.

«Жители перемещены в дальние села»

Пенсионер из села Крынки Херсонской области Александр Макаров говорит, что вовремя выехать из зоны затопления ему помогли российские военные.

«Солдаты меня разбудили, потому что мой дом стоит на первой линии, возле речки. Они зашли, постучали, говорят: надо выезжать, потому что сейчас тут будет затопление. Я вижу: поднимается вода, и быстро поднимается», — рассказал мужчина.

Для эвакуированных развернуты 44 пункта на 2,5 тысячи человек. Задействованы дома отдыха, пансионаты, школы, детсады в Скадовске, Геническе, Каланчаке, Нижних Серогозах, Ивановке, Чаплынке и других территориях. В них организован ночлег и горячее питание.

Спасатели, волонтеры и соцработники раздают гуманитарную помощь на месте и везут в пострадавшие районы области. Некоторые жители не уехали в пункты размещения или к родным, и им нужно помочь, говорит начальник службы поддержки гражданского населения Новокаховской администрации Максим Новак.

«В Каховском городском округе практически полностью все затоплено, только одна самая верхняя улица осталась. Жители перемещены в дальние села, которые находятся далее от береговой линии — это у нас Песчаное, Казачьи Лагеря и Масловка. Там находятся больше всего. Мы сейчас составляем гуманитарные наборы, в ход идет все, что у нас есть и что приходило от волонтерских организаций. Это одеяла, постельные принадлежности, вещи новые, хорошие — те же носки, исподнее. Составляем и передаем людям», — рассказал он.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, в регион сейчас везут технику для обеспечения людей электричеством и теплом.

«В пострадавшие округа Херсонской области идет помощь со всей России. Из Росрезева и резерва МЧС направляются 45 мотопомп, к ним — 45 передвижных электрогенераторов и 45 тепловых пушек, чтобы откачать воду из подтопленных домов и просушить их. Обеспечение населения питьевой водой становится важной задачей. Более 20 тонн бутилированной воды уже едет из Республики Осетия, еще 10 тонн отправят из Ростовской области» Владимир Сальдо глава Херсонской области

«Маленькая, сейчас мы тебя достанем»

В военно-гражданской администрации Новокаховского округа рассказали, что передают местным жителям продуктовые наборы, хлеб, молоко и одежду первой необходимости. Накануне, 7 июня, в Днепрянах гуманитарную помощь получили 70 человек, в Корсунке — 75.

Местные жители и экстренные службы помогают не только людям, но и животным. Завирусилось видео, на котором двое мужчин спасают собаку в зоне затопления.

«Вон, собака. Маленькая, сейчас мы тебя достанем, сейчас-сейчас. Сейчас я буду за тобой нырять, подожди», — говорит автор ролика на камеру, а затем подплывает к животному и берет собаку на руки.

«Вода подступает ко второму этажу»

Жительница Херсонской области Ольга рассказала, что ее пожилая мать уже второй день спасается от наводнения на крыше дома в городе Алешки. Последний раз, по словам женщины, она выходила на связь утром и сообщила дочери, что вода подступает ко второму этажу. После этого на звонки она больше не отвечала.

«Днем я дозвонилась в МЧС и сообщила о ситуации. Пока больше нет никакой информации. Очень волнуюсь. Пишут, сейчас в Алешках совсем плохо», — говорит Ольга.

Подъехать к городу сейчас может только специальная техника. В соцсетях местные жители организовали отдельные чаты, где указывают координаты оставшихся в затопленных городах близких, с которыми не могут связаться в настоящий момент. Кроме того, люди предлагают помочь с временным размещением домашних животных и призывают по возможности помогать спасателям МЧС и волонтерам.

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

«Отец провел ночь на чердаке»

Другой житель Херсонской области Ярослав рассказывает, что у него в Алешках остался отец. Три недели назад у него был инсульт. Сейчас он заперт на чердаке.

«Вчера в пять часов вечера я оставил сообщение МЧС о необходимости эвакуации моего отца, но до сих пор ответа не получил. Они просто прочитали, и все на этом. Говорят, что в городе есть МЧС, но никто, с кем я общался из Алешек, пока их не видел. Помощи очень мало. МЧС не справляются. Местные жители, у кого есть лодки, сами вывозят людей. Мы хотели везти лодки с Крыма, но на блокпостах не пускают. Они не объясняют причины»

Ярослав утверждает, что к отцу уже выехали гребцы, но добавляет, что в регионе критически не хватает лодок и спасателей, чтобы оперативно вывезти всех пострадавших.

«Даже когда люди на крышах сидят — они уже в воде»

По словам волонтера Кати, которая помогает местным жителям эвакуироваться из зоны затопления, в местных чатах больше сотни сообщений, где люди пишут, что они сидят на крыше дома.

«Женщина, которая весит 100 килограммов, не может даже на лестницу подняться. Все остальные сидят на чердаке и стараются ее поддерживать морально — она по пояс в воде всю ночь. Мы со вчерашнего вечера ищем лодки и гребцов, — продолжает волонтер. — Пик разлива произошел сегодня утром. И сейчас, даже когда люди на крышах сидят — они уже в воде. И мы ничего не можем сделать. Нам очень нужны лодки и люди. Но мы не можем их привезти. Сейчас один гребец пытается туда проехать из соседнего населенного пункта».

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

По мнению девушки, кроме нехватки людей и лодок операцию по спасению сильно затрудняет течение и количество мест в спасательных средствах.

«Есть крыша, на которой сидят 12 человек, и ее уже практически затапливает, а лодка, которая нашлась рядом — двухместная. И течение! Вчера люди в шесть вечера выехали на лодке, они три часа гребли, привязали себя к дереву, остановились отдохнуть, потому что уже не было сил. Количество людей на крышах — сотни, это не единицы, не десятки. Они просто погибнут!»

«Вода туда все еще прибывает. Не знаем куда нам деваться»

Некоторые горожане до последнего отказывались эвакуироваться из зон затопления из-за проблем со здоровьем. Жительница Новой Каховки Анна говорит, что не имеет четкий план действий на случай катастрофы:

«Я без ноги полностью, инвалид. Живу одна на пятом этаже. Воды в городе было много, но до нас не дошла. Думала, если что, детский круг надую и поплыву».

Другая жительница по имени Ольга решилась на эвакуацию в самый последний момент. С собой она успела взять только документы.

«Дом сейчас в очень плохом состоянии. Воды по шею, сидели на крыше. И сейчас вода туда все еще прибывает. Не знаем куда нам деваться. Документы успели собрать, а как дальше жить, не знаю. Связи нет, телефоны, все там осталось. Сперва многие говорили, что обойдется и воды будет только по колено. И мы решили, что выдержим, но...», — делится она.

«Там сплошное море»

88-летний житель Херсонской области спасался от наводнения в Корсунке. Село полностью ушло под воду.

«Мы уходили — уже огород был в воде, от дома метров 15 было. Куда сидеть ждать? Приехал к сыну в Новые Лагери, у него ночевал. Дом мой сложен из глины, в те времена еще я его построил, и она раскисла. Там стропила, балки — наверное, уже ничего нет», — говорит пенсионер.

Мужчина хотел самостоятельно узнать, что стало с домом, но вода не позволила ему подъехать туда.

«Я сыну говорю — давай поедем, посмотрим, что там. А он говорит, мол, куда ехать, там сплошное море. Ну море и море, мне надо знать, есть у меня крыша или нет. Может, уже надо перекреститься и все», — рассказывает он.

***

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате взрыва. Минобороны России утверждает, что он произошел в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. Из-за частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.

В Москве случившееся назвали терактом. В Кремле отметили, что Путин получает доклады о ситуации на Каховской ГЭС по линии Минобороны и других служб.

Глава региона Сальдо заявил, что семьям погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — от 200 до 400 тысяч.