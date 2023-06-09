В Запорожье заявили о попытках ВСУ организовать новые атаки

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попытках ВСУ начать новые атаки в Запорожье

На линии фронта в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки организовать новые атаки. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска делают все возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны. В целом линия фронта остается устойчивой», — сказал Рогов, отметив, что ВСУ несут большие потери при отсутствии значительных тактических успехов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Украинские войска пытались прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.