Пушилин оценил перспективы мира на Украине

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что не верит в заключение мирного соглашения по Украине

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил перспективы мирного соглашения в военном конфликте на территории Украины. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, стремление Китая поспособствовать заключению мира понятно, в отличие от Ватикана, поддерживающего украинский режим, который совершает военные преступления.

Пушилин заявил, что украинский режим недоговороспособен, поскольку западные страны продолжают поддерживать его финансами и вооружением. К тому же Киеву нельзя верить по опыту Минских соглашений, подчеркнул политик.