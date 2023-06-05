Посланник Папы Римского приедет в Киев

Посланник Папы Римского Дзуппи приедет в Киев 5-6 июня для попытки урегулировать кризис

Посланник Папы Римского Маттео Дзуппи приедет в Киев для попытки урегулировать кризис, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи посетит 5–6 июня Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска. Цель этой инициативы — внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные усилия, способствующие ослаблению напряженности», — сказано в сообщении.