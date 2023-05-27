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16:00, 27 мая 2023Бывший СССР

Подоляк выдвинул условия Ватикану для посреднической миссии

Подоляк выдвинул Ватикану условия до начала его посреднической миссии на Украине

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк до начала посреднической миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул ряд условий, среди которых было полное согласие с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом советник заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Также среди условий была названа помощь Святого престола в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключенных и детей.

В феврале стало известно, что Папа Римский Франциск выдвинул план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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