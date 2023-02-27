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21:27, 27 февраля 2023Бывший СССР

Папа Франциск разработал план мирного урегулирования на Украине

ВСС: мирный план папы Франциска по Украине содержит отказ от зарубежного оружия

Фото: Владислав Воднев / Sputnik/РИА Новости

Папа римский Франциск разработал план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

По его словам, приоритетами будут сохранение жизни и здоровья людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта. Также понтифик одним из пунктов указал необходимость прекращения поставок на Украину западных вооружений.

Глава католической церкви считает, что достичь мира можно путем переговоров. Для их проведения понтифик предложил территорию Ватикана.

Марина Совина
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