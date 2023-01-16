Папа римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Папа Римский Франциск считает, что президент Зеленский должен сесть за стол переговоров

Папа Римский Франциск убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров. Об этом рассказал хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Его слова приводит РИА Новости.

Севастьянов поделился информацией с агентством после общения с папой. Их разговор шел о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Мнение понтифика остается неизменным — он убежден, что все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы.

«Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия», — сказал Севастьянов. Также, по его словам, понтифик отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу «прагматизма и рациональности» и пытаться отстаивать требования должен за столом переговоров.

Ранее украинский посол в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду на то, что Папа Римский Франциск вскоре посетит Украину. Также он упомянул «постоянную поддержку страны понтификом».