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23:18, 16 января 2023Мир

Папа римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Папа Римский Франциск считает, что президент Зеленский должен сесть за стол переговоров

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров. Об этом рассказал хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Его слова приводит РИА Новости.

Севастьянов поделился информацией с агентством после общения с папой. Их разговор шел о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Мнение понтифика остается неизменным — он убежден, что все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы.

«Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия», — сказал Севастьянов. Также, по его словам, понтифик отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу «прагматизма и рациональности» и пытаться отстаивать требования должен за столом переговоров.

Ранее украинский посол в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду на то, что Папа Римский Франциск вскоре посетит Украину. Также он упомянул «постоянную поддержку страны понтификом».

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Екатерина Подвигина
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