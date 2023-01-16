Папа римский призвал Зеленского сесть за стол переговоров
Папа Римский Франциск убежден, что президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров. Об этом рассказал хорошо знакомый с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Его слова приводит РИА Новости.
Севастьянов поделился информацией с агентством после общения с папой. Их разговор шел о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Мнение понтифика остается неизменным — он убежден, что все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы.
«Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия», — сказал Севастьянов. Также, по его словам, понтифик отметил, что и Зеленский должен прислушиваться к голосу «прагматизма и рациональности» и пытаться отстаивать требования должен за столом переговоров.
Ранее украинский посол в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду на то, что Папа Римский Франциск вскоре посетит Украину. Также он упомянул «постоянную поддержку страны понтификом».