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17:05, 8 июня 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины подтвердили начало наступления ВСУ на юге

Замминистра обороны Украины Маляр подтвердила начало наступления ВСУ на юге

Фото: Iryna Rybakova / AP

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила начало наступления Вооруженных сил республики (ВСУ) на южном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Она рассказала о продолжении боев за Большую Новоселку юге Донецкой народной республики (ДНР), добавив, что в районе Орехова на запорожском направлении ВСУ столкнулись с активной обороной российских войск. По ее словам, ВСУ также ведут наступательные действия под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).

5 июня Маляр сообщала о переходе украинской армии в контрнаступление. Она отмечала, что ВСУ пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.

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    Алевтина Запольская
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