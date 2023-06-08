В Минобороны Украины подтвердили начало наступления ВСУ на юге
Замминистра обороны Украины Маляр подтвердила начало наступления ВСУ на юге
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила начало наступления Вооруженных сил республики (ВСУ) на южном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Она рассказала о продолжении боев за Большую Новоселку юге Донецкой народной республики (ДНР), добавив, что в районе Орехова на запорожском направлении ВСУ столкнулись с активной обороной российских войск. По ее словам, ВСУ также ведут наступательные действия под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).
5 июня Маляр сообщала о переходе украинской армии в контрнаступление. Она отмечала, что ВСУ пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.