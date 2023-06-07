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16:06, 7 июня 2023Бывший СССР

На Украине опровергли начало контрнаступления

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина еще не начала запланированное контрнаступление. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, передает Reuters.

Он опроверг заявления о развертывании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что его начало будет очевидным для всех.

«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — сказал Данилов.

5 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла о переходе ВСУ в контрнаступление. Она уточнила, что украинские военные пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.

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    Георгий Нестеров
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