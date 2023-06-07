На Украине опровергли начало контрнаступления

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление

Украина еще не начала запланированное контрнаступление. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов, передает Reuters.

Он опроверг заявления о развертывании контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что его начало будет очевидным для всех.

«Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят», — сказал Данилов.

5 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла о переходе ВСУ в контрнаступление. Она уточнила, что украинские военные пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать артемовское направление.