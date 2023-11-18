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22:20, 18 ноября 2023Интернет и СМИ

В США заявили о необходимости начать переговоры с Россией

Foreign Affairs: США следует начать переговоры с Россией о перемирии на Украине
СюжетПротесты в Москве

Фото: Stringer / Reutes

Соединенные Штаты с европейскими партнерами должны начать обсуждать с Украиной стратегию, которая строится на переговорах с Россией. Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA).

Отмечается, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) застопорилось на фоне ухудшения погоды. Кроме того, политическая готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Киеву начала ослабевать как в США, так и в Европе. «Данные обстоятельства диктуют необходимость комплексной переоценки нынешней стратегии, которую проводит Киев и его партнеры», — говорится в материале.

Автор статьи также выразил мнение, что киевским властям необходимо сменить приоритеты с попыток вернуть территории на защиту и восстановление более 80 процентов земель.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен выразил мнение, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится вести переговоры с Москвой, то внутри Украины могут начаться протесты.

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      Марина Совина
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