В США призвали Зеленского к переговорам с Россией

Weapons and Strategy: отказ Зеленского от переговоров с Россией грозит протестом

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен прокомментировал возможные переговоры Украины и России. Об этом он высказался в статье для Weapons and Strategy.

По мнению Брайена, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится вести переговоры с Москвой, то внутри Украины могут начаться протесты.

«Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием», — призвал он.

Эксперт добавил, что на данный момент Украина фактически распадается. По его мнению, крушение страны связано с большими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Брайена, большую часть украинской армии составляют пожилые мужчины, женщины и юноши, не обладающие подготовкой.

Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор.« Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены», — отметил он.