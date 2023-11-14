Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 14 ноября 2023Мир

В США призвали Зеленского к переговорам с Россией

Weapons and Strategy: отказ Зеленского от переговоров с Россией грозит протестом
СюжетПротесты в Москве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен прокомментировал возможные переговоры Украины и России. Об этом он высказался в статье для Weapons and Strategy.

По мнению Брайена, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится вести переговоры с Москвой, то внутри Украины могут начаться протесты.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
«Интересы украинцев в расчет не принимаются»США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
10 апреля 2021
Войны за морское господство ушли в прошлое. Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Войны за морское господство ушли в прошлое.Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
6 июля 2021

«Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием», — призвал он.

Эксперт добавил, что на данный момент Украина фактически распадается. По его мнению, крушение страны связано с большими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Брайена, большую часть украинской армии составляют пожилые мужчины, женщины и юноши, не обладающие подготовкой.

Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор.« Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены», — отметил он.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Гитлер XXI века» Турция обвинила премьера Израиля в геноциде палестинского народа и подала против него иск в МУС

      Венгрию призвали отказаться от российских энергоносителей

      За окраиной галактики обнаружили загадочный фосфор

      Стало известно о минировании ВСУ жилых кварталов населенных пунктов Донбасса

      Стало известно о безуспешных попытках ВСУ продвинуться в Херсонской области

      Эксперты рассказали о трех упражнениях для избавления от головокружений

      Гаспарян отреагировал на вынесенный судом в Киеве приговор

      Госдеп призвал Израиль увеличить гуманитарные паузы в секторе Газа

      Весь мир попробовал «муа-муа» и «джагу-джагу». Почему хит Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно покорил иностранцев?

      В США ответили на данные о причастности Украины к подрывам «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости