«Были случаи, когда войны не завершены» Глава ГУР Украины допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор

Глава ГУР Буданов: Киев может не подписать мир с РФ даже по окончании конфликта

Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже по окончании конфликта и боевых действий, допустил руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Буданов предрек, что в случае Украины процесс подписания договоренностей может растянуться на десятки лет, при этом конфликт будет продолжаться без интенсивных боев.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что военное противостояние нужно завершить по «вьетнамскому» сценарию. Для этого требуется освобождение Украины от интервенции западных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по Украине. На сегодня у Киева нет никаких связей с Москвой, подчеркнул он.

Глава государства также заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) будут предпринимать новые попытки наступления в текущем и следующем году, у военных есть план и конкретные направления, в которых они собираются продвигаться.

В России связали заявление Буданова с недавней статьей главкома ВСУ о тупике на фронте

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор радио Sputnik Кирилл Вышинский связал заявление Буданова в недавней статьей главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте.

По его мнению, сейчас Киев пытается продемонстрировать украинцам «несгибаемость» на фоне заявлений главкома, стремится дать понять гражданам, что все хорошо, высказывания офицера не имеют никакого отношения к мирным переговорам и самой идее мира на Украине.

И даже после окончания боевых действий этот мир военные — если говорить конкретно о Буданове — представляют себе как-то так, как не представляет себе, наверное, никто. Без каких-либо договоренностей: закончатся боевые действия — и все, а никаких мирных соглашений с Россией подписывать не будем Кирилл Вышинский член СПЧ, главред радио Sputnik

Член СПЧ добавил, что ничего общего с действительностью заявление Буданова не имеет, оно призвано только мобилизовать людей внутри страны и продемонстрировать, что Киев не намерен идти на компромиссы с Москвой.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Валерий Залужный своим признанием о тупике в конфликте выразил готовность к переговорам с Россией.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь заявил, что Москва готова вести переговоры с главкомом ВСУ. Также депутат отметил, что если США захотят сменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, то Залужный может прийти к власти.

Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. По его словам, достигнут такой уровень технологий, который ставит украинских военных в тупик, и изменить положение сможет только резкий технологический скачок.

Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между Зеленским и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.

В США предрекли ход переговоров Путина и Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что президент России Владимир Путин будет вести переговоры с Зеленским только с позиции силы.

Если в конечном итоге переговоры состоятся, они будут вести их с объективной позиции силы и диктовать условия Рей Макговерн экс-аналитик ЦРУ

Эксперт отметил, что в ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд обманули Путина относительно Минских соглашений.

В декабре прошлого года экс-канцлер Германии признала, что договоренности были способом выиграть время для Украины. Теперь у российского президента нет доверия к партнерам, он больше не позволит себя обмануть, добавил Макговерн.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что Киев будет решать самостоятельно, на каких условиях вести переговоры и заключать мирное соглашение.

Украина должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров, и, что более важно, какие условия будут приемлемы для соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины Йенс Столтенберг генсек НАТО

Генсек альянса подчеркнул, что от той помощи, которую оказывают Украине союзники, будет зависеть, насколько приемлемыми будут условия этих переговоров.

Россия неоднократно заявляла о готовности к урегулированию конфликта и обвиняла Киев в срыве переговорных процессов. В октябре российский президент Владимир Путин отмечал, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета о запрете на это.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что мирные переговоры России и Украины станут возможны тогда, когда Киев признает действующие реалии. Он добавил, что от самих переговоров как инструмента Москва никогда не отказывалась.

9 ноября помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной, однако от Киева нет никакой инициативы.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года стало известно о замораживании переговорного процесса.