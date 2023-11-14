Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 14 ноября 2023Мир

В США предрекли ход переговоров Путина и Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Путин проведет переговоры с Зеленским с позиции силы

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин будет вести мирные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским лишь с позиции силы. Об этом сообщил в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По словам бывшего сотрудника разведки, представители российской стороны будут вести переговоры с украинской стороной «с объективной позиции силы и будут диктовать условия» после признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Минские соглашения были лишь способом выиграть время для перевооружения Украины.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что западные страны сместят Зеленского из-за провалов Вооруженных сил Украины и неспособности победить в конфликте с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия захотела ограничить въезд из России. Кто не сможет пересечь границу?

      Американская компания запланировала три посадки на Луну в 2024 году

      В Германии призвали выслать «беженку Меркель» за антисемитизм

      Актриса из «Папиных дочек» подверглась преследованиям

      Глава офиса Зеленского встретился с советниками лидеров четырех западных стран

      Единственный бурый медведь поселился в Арктике

      Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

      Раскрыта стоимость новой квартиры Клавы Коки в центре Москвы

      Россия сократила экспорт пшеницы

      Yandex N.V. решила ускорить уход из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости