Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Путин проведет переговоры с Зеленским с позиции силы

Президент России Владимир Путин будет вести мирные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским лишь с позиции силы. Об этом сообщил в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По словам бывшего сотрудника разведки, представители российской стороны будут вести переговоры с украинской стороной «с объективной позиции силы и будут диктовать условия» после признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Минские соглашения были лишь способом выиграть время для перевооружения Украины.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что западные страны сместят Зеленского из-за провалов Вооруженных сил Украины и неспособности победить в конфликте с Россией.