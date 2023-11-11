Asia Times: Запад сместит Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности победить

Западные страны сместят президента Украины Владимира Зеленского с власти из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и неспособности победить в конфликте с Россией. Такой план в отношении лидера страны раскрыл бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Согласно статье, либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы в марте 2024 года, и его сменят, либо, «если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на Майдан».

Как отмечает Брайен, Запад начинает осознавать, что Киев больше не сможет одержать победу в вооруженном конфликте, поскольку ВСУ терпят поражения, а поставленную дорогостоящую западную технику уничтожают российские войска. Поэтому, считает он, лучшим итогом для США и Украины будут переговоры с Россией, иначе Киев будет ждать неизбежный военный крах.

По прогнозу Брайена, если Конгресс США затянет время или если американская администрация согласится на предоставление Киеву гораздо меньшей суммы, то «Зеленскому конец», поскольку Вашингтон может решить, что это единственный выход. Однако, считает автор, Зеленский не собирается добровольно уходить, поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, остается нерешенной.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.