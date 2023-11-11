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22:51, 11 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о готовности Залужного к переговорам с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о готовности Залужного и ВСУ к переговорам с РФ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный своим признанием о тупике в конфликте выразил готовность к переговорам с Россией. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин заявил о готовности Залужного к переговорам с Россией и подчеркнул, что российские военные обладают серьезной военной мощью, поэтому ВСУ не смогут одержать победу в конфликте с Москвой.

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«По сути, Залужный готов на переговоры, то есть армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные со стороны армии, офицерского и солдатского состава, что выиграть на фронте невозможно», — отметил Соскин.

Ранее Соскин предрек поражение ВСУ на фронте. Эксперт подчеркнул, что положение дел на передовой для украинской армии очень тяжелое. Так, на фронт переброшены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять российским войскам.

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      Марина Совина
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