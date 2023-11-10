Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ ждет серьезное поражение на фронте

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в выпуске на Youtube заявил, что украинские войска ждет серьезное поражение на фронте.

По его словам, поражение станет естественным финалом деятельности украинского лидера Владимира Зеленского. Политолог подчеркнул, что положение дел на передовой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень тяжелое, на фронт переброшены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять российским войскам.

«Можно четко говорить, что начался полный крах фронта и режима», — заключил он.

Ранее Соскин заявил, что российские войска близки к прорыву фронта в зоне специальной военной операции. Он утверждает, что большие потери украинской армии связаны с тем, что солдат отправляют в пекло без необходимого оружия.