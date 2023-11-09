Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:43, 9 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ предупредили об угрозе со стороны России

Экс-советник Кучмы Соскин: ВС России скоро прорвут фронт в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска близки я к прорыву фронта в зоне специальной военной операции (СВО), считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

При этом, по его словам, командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удастся предотвратить это, поскольку оно выгорело. Эксперт также утверждает, что большие потери украинской армии связаны с тем, что солдат отправляют в пекло без необходимого оружия.

Ранее стало известно об уничтожении российскими войсками отрядов ВСУ с помощью FPV-беспилотников. Отмечалось, что благодаря такой тактике российские военные не несут никаких потерь.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Офицеры ВСУ ждали награждения и погибли под ракетным ударом. Их сослуживцы рассказали, как это произошло

      Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

      В Киеве назвали желаемые сроки проведения саммита по украинской формуле мира

      Стилист Лисовец перечислил главные модные аксессуары сезона

      Стала известна оценка Москвой внешних партнеров Армении

      В Ростове каскадер получил травмы после полета через салон автобуса

      Выступление Байдена прервали требованием прекратить огонь в Газе

      ВСУ предупредили об угрозе со стороны России

      ОМОН сорвал концерт Zero People в Петербурге из-за высказываний солиста о СВО

      Стало известно об ударе по базе США в Ираке с последующим пожаром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости