Экс-советник Кучмы Соскин: ВС России скоро прорвут фронт в зоне спецоперации

Российские войска близки я к прорыву фронта в зоне специальной военной операции (СВО), считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

При этом, по его словам, командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удастся предотвратить это, поскольку оно выгорело. Эксперт также утверждает, что большие потери украинской армии связаны с тем, что солдат отправляют в пекло без необходимого оружия.

Ранее стало известно об уничтожении российскими войсками отрядов ВСУ с помощью FPV-беспилотников. Отмечалось, что благодаря такой тактике российские военные не несут никаких потерь.