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15:00, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Россия начала применять беспилотники по уязвимому месту ВСУ

Forbes: ВС РФ уничтожают отряды ВСУ в окопах FPV-беспилотниками

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные обнаружили уязвимые для беспилотных летательных аппаратов отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Именно по ним ВС РФ начали применять беспилотники, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По данным Экса, российские военные применяют FPV-беспилотники находясь на расстоянии. БПЛА отрабатывают по окопам, где могут скрываться украинские бойцы. При этом, благодаря такой тактике российские военные не несут никаких потерь.

«Несмотря на то что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой», — заключил Экс.

Ранее издание Bild рассказало, что российские военные применяют беспилотники, разработанные компанией ZALA Aero, для рассекречивания позиций ВСУ. ZALA Aero разработала различные разведывательные дроны, включая модели ZALA 421-16E и ZALA 421-24. Беспилотник ZALA 421-16E с дальностью связи более 75 километров развивает скорость до 110 километров в час.

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