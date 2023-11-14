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14:08, 14 ноября 2023Бывший СССР

Буданов предрек длительное юридическое завершение военного конфликта

Буданов: юридическое завершение военного конфликта может занять длительное время
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Юридическое завершение военного конфликта на украинской территории может занять длительное время. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV.

Он отметил, что территориальная проблема принадлежности южных Курильских островов продолжается более 70 лет. Буданов предрек, что в случае Украины процесс подписания договоренностей может растянуться на десятки лет, при этом конфликт будет продолжаться без интенсивных боев.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военное противостояние нужно завершить по «вьетнамскому» сценарию. Для этого требуется освобождение Украины от интервенции западных стран.

12 ноября бывший главком НАТО Джеймс Ставридис предположил, что исход конфликта России и Украины может пройти по сценарию завершения войны на Корейском полуострове, если Киев хотя бы на время признает новые территории за Москвой.

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      Алевтина Запольская
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