В Запорожье предложили вариант завершения конфликта на Украине по сценарию Вьетнамской войны. В чем он заключается?

Рогов уверен, что конфликт на Украине должны закончить по вьетнамскому сценарию

Украинский конфликт нужно завершить по «вьетнамскому» сценарию. Такой вариант озвучил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Комментарий Рогова последовал вслед за предложением экс-главкома НАТО, адмирала Джеймса Ставридиса завершить конфликт по сценарию войны на Корейском полуострове. Предполагается, что Украина должна будет признать за Россией часть территорий, чтобы заморозить противостояние и начать восстановление.

В Запорожье между тем не согласились со Ставридисом. Рогов заявил, что «корейский» сценарий не устраивает Москву, поскольку означает заморозку конфликта.

Нам нужен не корейский сценарий, а вьетнамский, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев Владимир Рогов глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией»

Российские флаги на одной из улиц Донецка. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Госдуме сочли ловушкой «корейский» сценарий по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, реагируя на слова экс-главкома НАТО, объяснил, что ловушка связана с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. Шеремет отметил, что Европа и США хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы «превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев».

В России обозначили условия для мирных переговоров по Украине

В октябре российский президент Владимир Путин отмечал, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета Киева о запрете на это. По его словам, если украинская сторона «хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами».

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что мирные переговоры России и Украины возможны тогда, когда Киев признает действующие реалии. Он добавил, что от самих переговоров как инструмента Москва никогда не отказывалась.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года.