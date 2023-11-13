В Госдуме ответили на слова экс-главкома НАТО о завершении конфликта на Украине

Депутат Госдумы Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий по Украине

Идея завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию является ловушкой, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Слова политика приводит РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова бывшего главкома НАТО адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, который заявил, что Украине «придется, по крайней мере на время, согласиться с тем», что Крым вернулся в состав России. Он предположил, что украинский конфликт сведется к замороженному, как это было с Корейской войной.

«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта — это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач», — считает депутат.

По его словам, Россия научилась на ошибках, связанных с результатами открытого взаимодействия с Западом. Европа и США хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы «превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев», сказал он.

Ранее The Atlantic писал, что на Западе считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране. Там хотели бы заморозить границы нынешней линии фронта, а остальную часть Украины, как и Южная Корея, защитить американскими гарантиями безопасности и даже базами США.