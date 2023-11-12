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10:52, 12 ноября 2023Мир

Бывший главком НАТО назвал способ завершить украинский конфликт

Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву стоит на время признать новые территории за РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Исход конфликта России и Украины может пройти по сценарию завершения войны на Корейском полуострове, если Киев хотя бы на время признает новые территории за РФ. Такой способ завершить противостояние назвал экс-главком НАТО, адмирал Джеймс Ставридис в своей колонке для агентства Bloomberg.

По мнению Ставридиса, это станет для Киева «сложнейшим для принятия уроком» от Кореи.

«Так же, как Южная Корея была не в том положении, чтобы требовать полной территориальной победы над Северной в 1950-х годах, Украина не в том положении, чтобы требовать полный уход России с ее территории. Наступление Киева весной и летом привело к тупику, и даже новые поставки истребителей F-16 в следующем году вряд ли сильно изменят ситуацию», — написал он.

Ставридис предположил, что конфликт Москвы и Киева «заморозится», как Корейская война, и чем быстрее остановятся бои, тем скорее Украина начнет восстановление.

Среди других уроков от Кореи адмирал назвал выстраивание Киевом реалистичных и надежных гарантий безопасности, которое будет достижимо со вступлением Украины в НАТО. Кроме того, он указал на необходимость потребовать от Запада серьезную помощь на восстановление страны.

Ранее принять Украину в НАТО в новых границах предложил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, миру нужна новая архитектура европейской безопасности, «в которой Украина находится в самом сердце НАТО». Он добавил, что исключение утраченных территорий из состава Украины уменьшило бы угрозу прямого конфликта с Россией.

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      Сергей Истомин
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