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07:27, 11 ноября 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли сценарий Запада на Украине

The Atlantic: Запад хочет корейского сценария на Украине с военными базами НАТО

Фото: Reuters

На Западе считают, что конфликт на Украине можно урегулировать по корейскому сценарию с организацией военных баз НАТО в стране. Такой сценарий раскрыла журналистка Энн Эпплбаум в статье для The Atlantic.

Как пишет автор статьи, на Западе хотят, чтобы границы на нынешней линии фронта были заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, защищалась американскими гарантиями безопасности и даже базами США.

Эпплбаум отметила, что статья главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в The Economist о патовой ситуации на фронте возобновила разговоры на Западе о необходимости перемирия и прекращения огня.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с такой оценкой, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

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      Марина Совина
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