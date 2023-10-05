Медведев назвал условие начала мирных переговоров по Украине

Медведев заявил, что мирные переговоры по Украине возможны при признании реалий

Мирные переговоры России и Украины возможны тогда, когда Киев признает действующие реалии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, видео с его обращением опубликовано в Telegram-канале политика.

Он пояснил, что от самих переговоров, как инструмента, Москва никогда не отказывалась. Медведев напомнил, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая — надо признать реалии», — пояснил зампред Совбеза.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.