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15:15, 13 ноября 2023Бывший СССР

Конфликт на Украине предложили завершить по «вьетнамскому» сценарию

Рогов: конфликт на Украине должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringe / Reuters

Конфликт на Украине должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию, считает глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее экс-главком НАТО, адмирал Джеймс Ставридис в своей колонке для агентства Bloomberg заявил, что конфликт на Украине можно завершить по сценарию войны на Корейском полуострове. По его мнению, Киев должен будет признать за Россией часть территорий, чтобы заморозить противостояние и начать восстановление.

«"Корейский" сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — заявил Рогов.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер призвал украинских военных сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы завершить конфликт в стране и сохранить имеющиеся за Киевом территории.

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