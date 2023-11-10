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18:05, 10 ноября 2023Мир

В США посоветовали военным Украины сместить Зеленского

Экс-разведчик Риттер: военные Украины должны сместить Зеленского

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военные Украины должны сместить Владимира Зеленского, чтобы завершить вооруженный конфликт и сохранить имеющиеся за Киевом территории. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью каналу в YouTube Reporterfy Media.

«Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента», — посоветовал Риттер.

Он также добавил, что свержение действующих властей на Украине позволило бы Киеву сохранить контроль над такими городами, как Одесса, Харьков и Днепропетровск.

Ранее Риттер заявил, что Украина рискует потерять еще больше территорий в случае отказа от прекращения боевых действий. По его словам, в случае отказа от переговоров Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одесса перейдут под контроль России.

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      Максим Габриелян
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