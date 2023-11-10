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16:02, 10 ноября 2023Мир

В США предупредили Украину о возможной потере новых городов

Экс-разведчик Риттер: Украина рискует потерять еще 20 процентов территорий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в беседе с каналом Kim Iversen заявил, что Украина рискует потерять еще больше территорий в случае отказа от прекращения боевых действий.

По его словам, в случае отказа от переговоров Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одесса перейдут под контроль России. «Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт», — подчеркнул экс-разведчик.

Риттер отметил, что отказ Киева от стамбульского договора о гарантиях безопасности привел к потере страной части территорий. Поэтому в интересах Украины закончить конфликт на условиях России, заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Украина решила не подписывать мирный договор с Россией в 2022 году по воле США.

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      Варвара Кошечкина
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