Орбан: Венгрия знает, что Украина не подписала мирный договор по приказу США

Украина решила не подписывать мирный договор с Россией в 2022 году по воле США, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение», — заявил он. По его словам, как гласит дипломатическая сплетня, Киев не подписал соглашение по указанию Вашингтона.

Политик заявил, что среди дипломатов хорошо известны слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о переговорах между Россией и Украиной в марте 2022 года. Тем не менее немецкие власти официально это не подтвердили, добавил Орбан.

Ранее в США заявили о ненужности Венгрии в Европейском союзе из-за позиции по Украине. Когда страна уже состоит в блоке, ее трудно заставить выйти, отметила экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

