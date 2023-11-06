В США заявили о ненужности Венгрии в ЕС из-за позиции по Украине

В США заявили, что Венгрии не место в ЕС из-за позиции по поводу Украины

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Венгрии не место в Европейском союзе (ЕС) из-за позиции по Украине. Об этом она сообщила в интервью газете Corriere della Sera.

Государственный деятель упомянула Италию, похвалив ее за поддержку Украины, и отметила, что некоторые члены ЕС «не такие молодцы», имея в виду Венгрию.

«Не думаю, что Венгрии сегодня место в ЕС, но, когда страна уже член, сложно заставить ее выйти», — высказалась Пелоси.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ожидания ЕС о поражении России в конфликте на Украине и смене власти в стране безосновательны.

В конце октября Орбан говорил, что Евросоюзу нужен «план Б» по Украине, поскольку нынешняя европейская политика по этому направлению провалилась. По словам политика, Украина, по плану ЕС, должна была «вести оборонительную войну», а Брюссель предоставить ей деньги и военную помощь.