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11:24, 3 ноября 2023Мир

Орбан назвал безосновательным ожидание ЕС поражения России

Премьер Венгрии Орбан назвал безосновательным ожидание ЕС поражения России
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Ожидания Европейского союза (ЕС) о поражении России в конфликте на Украине и смене власти в стране безосновательны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России», — пояснил политик.

Орбан назвал план ЕС амбициозным, но провальным. По его словам, Евросоюзу нужна другая стратегия.

Ранее Орбан говорил, что Евросоюзу нужен «план Б» по Украине, поскольку нынешняя европейская политика по этому направлению провалилась. По словам политика, Украина, по плану ЕС, должна была «вести оборонительную войну», а Брюссель предоставить ей деньги и военную помощь.

«Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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