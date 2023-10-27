Премьер Венгрии указал на необходимость «плана Б» по Украине для ЕС
Евросоюзу (ЕС) нужен «план Б» по Украине, поскольку нынешняя европейская политика по этому направлению провалилась. На необходимость новой стратегии по украинскому конфликту указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.
По словам политика, Украина, по плану ЕС, должна была «вести оборонительную войну», а Брюссель предоставить ей деньги и военную помощь.
«Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась», — сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны ЕС до получения обоснования необходимости этого шага. Он потребовал давать внятное объяснение необходимости выделения дополнительных траншей Киеву, а не выдвигать простое предложение «дать больше денег».