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10:31, 27 октября 2023Мир

Премьер Венгрии указал на необходимость «плана Б» по Украине для ЕС

Премьер Венгрии Орбан: Евросоюзу нужен план Б по Украине из-за провала

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюзу (ЕС) нужен «план Б» по Украине, поскольку нынешняя европейская политика по этому направлению провалилась. На необходимость новой стратегии по украинскому конфликту указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

По словам политика, Украина, по плану ЕС, должна была «вести оборонительную войну», а Брюссель предоставить ей деньги и военную помощь.

«Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии пообещал блокировать любое выделение денег Украине со стороны ЕС до получения обоснования необходимости этого шага. Он потребовал давать внятное объяснение необходимости выделения дополнительных траншей Киеву, а не выдвигать простое предложение «дать больше денег».

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      Семен Александров
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