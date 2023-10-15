Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Какие действия в зоне СВО предпримет Россия?

Президент России Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ в зоне СВО

Президент России Владимир Путин оценил ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы государства, операция Украины полностью провалилась, а Российская армия переходит к атаке.

Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью. Владимир Путин президент России

Позиция Российской армии в зоне СВО

В то же время президент оценил положение российских войск на всей линии фронта. Путин объяснил: то, что происходит на всем протяжении соприкосновения, называется активной обороной.

«Наши войска улучшают свое положение почти на всем этом пространстве. Это касается и купянского направления, и запорожского направления, и авдеевского направления. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Но мы этого не скрываем», — пояснил президент России.

Фото: Libkos / AP

13 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление фактически завершилось. Он рассказал, что за последние несколько дней Российская армия перешла к активным действиям по всему фронту.

На Украине в неудачах обвиняют Запад

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что контрнаступление забуксовало из-за долгих поставок западного оружия для Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники. По его словам, ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев.

С Подоляком солидарен министр финансов Украины Сергей Марченко. Он обвинил западных партнеров в слабости. «Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — подчеркнул он. Глава украинского Минфина связал эту ситуацию с грядущими выборами президента США в 2024 году и выборами в Европарламент. Он также указал на геополитические перемены.

Еще в сентябре украинский лидер Владимир Зеленский признавался, что в Киеве не знают, смогут ли ВСУ в этом году добиться прорыва в контрнаступлении. Он подчеркнул, что Киев сосредоточен на получении большего количества ракет большой дальности от США, чтобы «сохранить уровень боевых возможностей».

12 октября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика.

Вашингтон возлагал надежды на контрнаступление Украины

За время проведения специальной военной операции произошло много значимых событий, однако ключевой партнер Украины — США — возлагал особые надежды именно на контрнаступление.

Обозреватели газеты Politico Джонатан Лемайр и Александр Уорд полагали, что администрация США опасается возможных ошибок ВСУ, поскольку они дадут возможность республиканцам Конгресса свести на нет любые попытки увеличить оборонные расходы. Журналисты отметили, что, если Украина не оправдает ожиданий или совершит ошибку, поддержка иссякнет и прозвучат призывы к дипломатическому урегулированию конфликта.

Фото: Libkos / AP

Журналист Джейми Деттмер также указал, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп представляет угрозу для Украины, поскольку он может поспособствовать сокращению помощи стране. Сам Трамп называл способ предотвратить конфликт на Украине. По его мнению, низкие цены на нефть в районе 40 долларов за баррель сделали бы дорогим и невозможным конфликт с Киевом для Москвы.

Украина начала контрнаступление в начале июня. Еще в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускал, что ВСУ проведут не одно контрнаступление. Он призвал не рассматривать первое контрнаступление ВСУ как последнее, поскольку в Киеве «не знают, что из этого получится». При этом глава МИД подчеркнул, что в случае неудачи украинским войскам нужно будет «готовиться к следующему контрнаступлению».