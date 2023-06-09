Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?

Politico: дальнейшая поддержка Киева будут зависеть от результатов контрнаступления ВСУ

Обозреватели газеты Politico Джонатан Лемайр и Александр Уорд назвали условие продолжения военной и финансовой поддержки Киева. По их мнению, это будет зависеть от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка конфликта на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления Politico

Журналисты отметили, что если Украина не оправдает ожиданий или совершит ошибку, поддержка иссякнет, и прозвучат призывы о дипломатическом урегулировании конфликта.

В статье указывается, что за 16 месяцев специальной военной операции (СВО) произошло много значимых событий, однако особые надежды Вашингтон возлагает на контрнаступление.

Обозреватели полагают, что администрация США опасается возможных ошибок ВСУ, поскольку они дадут возможность республиканцам Конгресса свести на нет любые попытки увеличить оборонные расходы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

Газета The Washington Post 8 июня утверждала, что Киев начал контрнаступление, ВСУ активизировали атаки на юго-востоке.

Издание также писало о том, что в администрации президента США Джо Байдена назвали крымское направление главной целью украинского контрнаступления.

Байден оптимистично настроен в отношении контрнаступления ВСУ

Президент США Джо Байден, комментируя контрнаступление ВСУ в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, заявил, что Запад оптимистично настроен в отношении этого процесса.

Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать. В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично Джо Байден президент США

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон и союзники готовы оказывать Украине содействие в обеспечении безопасности на долгосрочной основе и поддерживать Киев в том, в чем он нуждается в настоящее время на поле боя.

Байден добавил, что США продолжат оказывать финансовую помощь Украине, сколько потребуется, несмотря на то, что спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти говорит об обратном и призывает задаться вопросом, должны ли Соединенные Штаты это делать, и как долго.

Дело в том, что я задавал людям вопрос: «Что бы случилось, если бы мы не поддерживали Украину? Думаем ли мы, что Россия остановилась бы в Киеве? Вы думаете, это все, что произойдет?» Я думаю, что нет Джо Байден президенгт США

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил, что войска альянса могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.

По его мнению, страны НАТО могут захотеть отправить войска на Украину, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.

В Белом доме не удивлены потерями ВСУ в ходе контрнаступления

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал ожидаемыми потери ВСУ в ходе контрнаступления и пообещал, что США и их союзники продолжат оказывать всю необходимую помощь Киеву.

Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома

Чиновник отметил, что президент США Джо Байден на встрече с британским премьером Риши Сунаком уделил значительное время обсуждению того, что могут сделать союзники для обеспечения готовности ВСУ в предстоящие недели и месяцы.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Вооруженные силы Украины при контрнаступлении несут значительные потери в живой силе и технике после столкновения с российской армией.

Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов

Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму в два миллиарда долларов, об этом сообщает Bloomberg.

2 миллиарда долларов военной помощи готовится выделить Пентагон Украине

По информации источников агентства, оборонное ведомство США объявит о нем уже в пятницу, 9 июня.

В новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что средства также пойдут на покупку ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал мощный пакет поддержки НАТО Украине. По словам политика, он поможет продолжать приводить Украину к стандартам Североатлантического альянса и к совместимости с ним.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он уточнил, что в него войдут дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

