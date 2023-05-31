США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США предоставят Украине боеприпасы для Patrot и РСЗО HIMARS в новом пакете военной помощи

США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в него войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, средства противотанковой борьбы.

Совокупный объем военной помощи Соединенных Штатов Украине за время президентства Джо Байдена составил 38,3 миллиарда долларов.