Стало известно о новом пакете военной помощи США Украине

Bloomberg: Пентагон готовит выделение Украине нового пакета помощи на 2 млрд долларов

Пентагон готовит выделение нового пакета военной помощи Украины на два миллиарда долларов, об этом стало известно агентству Bloomberg.

По словам представителей администрации США, уже в пятницу американское оборонное ведомство объявит о долгосрочном пакете вооружений для Киева, включая боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что средства также пойдут на покупку ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.

Агентство уточнило, что Пентагон принял решение анонсировать новый пакет военной помощи, поскольку военные аналитики говорят, что давно ожидаемое контрнаступление Украины начинается.

Ранее представители американской администрации высокого ранга рассказали, от чего зависит дальнейшая помощь США Киеву. Чиновники заявили, что поддержка Вооруженных сил страны (ВСУ) зависит от успеха контрнаступления.