В США назвали условие для дальнейшей помощи Украине

Politico: дальнейшая помощь США Украине зависит от успеха контрнаступления ВСУ

Представители американской администрации высокого ранга рассказали, от чего зависит дальнейшая помощь США Украине. Об этом пишет газета Politico.

Чиновники назвали условие для дальнейшей помощи Украине и заявили, что поддержка Вооруженных сил страны (ВСУ) зависит от успеха контрнаступления. Если украинские военные добьются результатов, то Киев продолжит получать военную и экономическую помощь Киеву. В случае неудачи поддержка может прекратиться, что спровоцирует призывы к мирным переговорам.

«Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону [исход] войны и репутация [президента США] Байдена», — отмечается в публикации.

Представители администрации также сомневаются, выделят ли дополнительные средства на помощь Киеву, когда закончатся одобренные Конгрессом суммы. Неудачи ВСУ могут препятствовать в этом вопросе. Кроме того, Вашингтон беспокоится, что Украине наносит удары по признанной США российской территории. Американские политики предполагают, что атаку беспилотников на Кремль организовал Киев или проукраинские группировки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.