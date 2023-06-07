Власти США назвали главную цель контрнаступления Украины

WP: в администрации президента США Байдена назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ

В администрации президента США Джо Байдена назвали крымское направление главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Как отметили источники издания в Белом доме, контрнаступление украинской армии уже началось 5 июня на южном направлении, и в его рамках ВСУ планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.