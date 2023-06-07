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12:46, 7 июня 2023Мир

Власти США назвали главную цель контрнаступления Украины

WP: в администрации президента США Байдена назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена назвали крымское направление главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Как отметили источники издания в Белом доме, контрнаступление украинской армии уже началось 5 июня на южном направлении, и в его рамках ВСУ планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

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    Глеб Бажуткин
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