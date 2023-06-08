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16:04, 8 июня 2023Бывший СССР

В США заявили о начале контрнаступления Украины

WP: контрнаступление Украины началось, ВСУ активизировали атаки на юго-востоке

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев начал контрнаступление, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки на юго-востоке. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на четырех чиновников из ВСУ.

«Началось долгожданное контрнаступление украинских военных», — пишет WP. Отмечается, что в войска Украины входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.

Кроме того, о контрнаступлении ВСУ сообщает телеканал ABC News со ссылкой на двух украинских чиновников, в том числе источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому. «Активная фаза украинского контрнаступления продолжается», — сказано в публикации.

Ранее Зеленский заявил, что график начала украинского наступления утвержден. Как он утверждал, все важные решение по этому вопросу уже приняты. 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

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    Кристина Есикова
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