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03:12, 8 июня 2023Мир

Экс-генсек НАТО высказался о возможности отправки войск альянса на Украину

Guardian: экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

По его мнению, страны НАТО могут захотеть отправить войска на Украину, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.

При этом, сказал Расмуссен, если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину для помощи.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в случае ее поражения в конфликте с Россией. На форуме в Брюсселе он заявил, что при подобном развитии событий смысла в этом не будет.

Ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе активизируют оказание помощи Киеву. По его словам, решения, которые примут в рамках мероприятия, будут значительными и позволят силам Украины приблизиться к стандартам НАТО.

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    Марина Совина
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