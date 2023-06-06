НАТО активизирует помощь Украине

Столтенберг: НАТО на саммите в Вильнюсе активизирует оказание помощи Украине

Страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе активизируют оказание помощи Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его выступление на саммите «Бухарестской девятки» в Братиславе транслировалось на сайте организации.

По его словам, решения, которые примут на саммите, будут значительными. «Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО», — подчеркнул он.

Члены альянса солидарны с тем, что Украина станет членом НАТО, и у «России нет права вето», добавил генсек.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел НАТО ищут консенсус по членству Украины перед ежегодным саммитом в Вильнюсе. В преддверии встречи растет давление на альянс с целью предоставления Киеву четких гарантий безопасности.

5 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек военно-политическое поражение НАТО в случае отсутствия необходимых решений, приближающих Киев к членству в альянсе.