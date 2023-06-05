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21:11, 5 июня 2023Бывший СССР

Кулеба предрек НАТО поражение при отсутствии решений о членстве Киева в альянсе

Кулеба: НАТО потерпит поражение в случае отсутствия решений о членстве Украины в альянсе

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек военно-политическое поражение НАТО в случае отсутствия необходимых решений, приближающих Киев к членству в альянсе, сообщает ТАСС.

«Бухарестское решение 2008 года принималось в абсолютно другой реальности и при всем уважении к нашим румынским коллегам бухарестское решение 2008 года сегодня оторвано от реальности настолько, насколько это вообще возможно», — заявил он.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе должны быть сделаны определенные шаги, которые в будущем позволят Украине всерьез рассчитывать на вступление в альянс. Министр добавил, что обсудил данный вопрос с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, отметив, что Киев осознает, какие аргументы необходимо использовать для того, чтобы военный блок принял правильные решения.

Ранее Кулеба заявил, что Киев получил достаточное количество оружия для начала контрнаступления. При этом он подчеркнул, что Украина, вероятнее всего, станет членом альянса только после окончания боевых действий.

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    Марина Совина
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