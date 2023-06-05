На Украине заявили о достаточном количестве оружия для контрнаступления

Кулеба заявил, что Украина получила достаточно оружия для начала контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил достаточное количество оружия для начала контрнаступления. Об этом сообщает Reuters.

«У Украины достаточно оружия для контрнаступления против России. Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО», — заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина, вероятнее всего, станет членом альянса только после окончания боевых действий. Также в агентстве добавили, что Кулеба не стал отвечать на вопрос, связанный с началом украинского контрнаступления.

Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях.