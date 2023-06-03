Стало известно о попытках НАТО найти приемлемую форму участия Украины в альянсе

WSJ: НАТО сталкивается с трудностями в расчистке членства в альянсе для Украины

Министры иностранных дел НАТО ищут консенсус по членству Украины перед ежегодной встречей, которая состоится в июле в Вильнюсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно изданию, Североатлантический альянс сталкивается с трудностями в расчистке членства в альянсе для Украины. Кроме того, в преддверии встречи растет давление на НАТО с целью предоставления Киеву четких гарантий безопасности.

Как отмечает WSJ, руководство альянса пытается найти обходные пути для Украины. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должна «построить для Украины что-то между безопасностью, обеспечиваемой Израилю, и полноправным членством», а также предложить путь к такому членству.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все страны-члены альянса придерживаются единого мнения относительно присоединения Украины. По его словам, в настоящий момент задача блока — «приблизить Киев к альянсу, частью которого ему следует быть».