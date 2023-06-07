Столтенберг оценил возможность вступления Украины в НАТО в случае ее поражения

Столтенберг: в случае поражения Украины обсуждать ее членство в НАТО будет бессмысленно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в случае ее поражения в конфликте с Россией. На форуме в Брюсселе он заявил, что при подобном развитии событий смысла в этом не будет, пишет РИА Новости.

«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще», — сказал он и призвал демонстрировать единство в поддержке Киева.

Ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе активизируют оказание помощи Киеву. По его словам, решения, которые примут в рамках мероприятия, будут значительными и позволят силам Украины приблизиться к стандартам НАТО.

5 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек военно-политическое поражение Североатлантического альянса в случае отсутствия необходимых решений, приближающих Киев к членству в блоке.