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15:53, 1 июня 2023Мир

США анонсировали мощный пакет поддержки НАТО Украине

Госсекретарь США Блинкен: НАТО предоставит Украине мощный пакет политической поддержки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

НАТО предоставит Украине очень мощный пакет политической и практической поддержки на саммите в Вильнюсе в июле. Его анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса, сообщает ТАСС.

«В фокусе нашего пристального внимания меры, которые позволят нам еще больше укреплять отношения между Украиной и НАТО и продолжить приводить Украину к стандартам Североатлантического альянса и к совместимости с ним», — подчеркнул он.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. Он уточнил, что в него войдут дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация разрабатывает многолетний пакет поддержки с солидным финансированием для восстановления безопасности и помощи Украине отказаться от советского оружия для перехода на полную операционную совместимость с альянсом.

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    Семен Александров
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