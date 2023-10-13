Небензя: контрнаступление Украины закончилось, пришло время наступления России

Украинское контрнаступление фактически завершилось. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя рассказал, что за последние несколько дней российская армия перешла к активным действиям по всему фронту. Поэтому контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно считать формально законченным.

Цена [украинского контрнаступления], к сожалению, — десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотели воевать Василий Небензя постпред России при ООН

Также Небензя рассказал, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российским военным сдаются 60- и 70-летние солдаты. «25-летние у Киева заканчиваются, как, впрочем, и 45-летние. Так что, видимо, настает черед пенсионеров становиться "пушечным мясом"», — заявил дипломат.

Контрнаступление выбилось из графика

12 октября глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика. «Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Буданов добавил, что есть комплекс причин, из-за которых Украина не смогла завершить конфликт. При этом он не стал конкретизировать эти обстоятельства, так как они составляют государственную тайну.

Бывший премьер-министр республики Николай Азаров высказал мнение, что высокие потери бойцов ВСУ связаны с нехваткой командирского состава. «Усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений», — указал он. Политик убежден, что этот дефицит невозможно покрыть с помощью принудительной мобилизации, так как профессионального командира не получится обучить за несколько недель. По этой причине офицеры без опыта чаще совершают фатальные ошибки, приводящие к большим потерям в военной технике и живой силе.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил, что ситуация для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях является ужасающей и Россия способна в этих регионах взять в котел украинские войска. «Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают», — заявил аналитик. Он также добавил, что контрнаступление украинских сил фактически завершилось и ситуация в ближайшее время может обернуться крахом для ВСУ.